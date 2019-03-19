مباشر من محلات الصرافة الاعلان عن تسعيرة جديدة للدولار والريال السعودي ...(الاسعار الان)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية، اليوم ، ارتفاعًا نسبيًا لانخفاض سعر الدولار بمختلف المحافظات.



وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني:

أسعار الشراء:

الدولار الأمريكي 585 ريالًا ,

أسعار البيع

: الدولار الأمريكي 580 ريالا

أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني:

أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 155 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 158 ريالًا

أسعار البيع:

الريال السعودي بـ 154 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 156 ريالًا