شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة الاعلان عن تسعيرة جديدة للدولار والريال السعودي ...(الاسعار الان) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية، اليوم ، ارتفاعًا نسبيًا لانخفاض سعر الدولار بمختلف المحافظات.
وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني:
أسعار الشراء:
الدولار الأمريكي 585 ريالًا ,
أسعار البيع
: الدولار الأمريكي 580 ريالا
أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني:
أسعار الشراء:
الريال السعودي بـ 155 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 158 ريالًا
أسعار البيع:
الريال السعودي بـ 154 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 156 ريالًا
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