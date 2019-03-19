شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد. سما المصري : أنا نرجسية وبحب أتفرج على نفسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة المصرية سما المصري ، ضجة واسعة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب أن اطلقت على نفسها صفة نرجسية وردها الخادش على أحد المتابعين . وكان طرح عليها أحد المتابعين عبر مواقع التواصل سؤالاً عما إذا كانت تشاهد الأفلام الإباحية فردت ممازحة: “باتفرج على نفسي”. وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوساط المتابعين ودفع عدداً كبيراً منهم إلى توجيه الألفاظ الخارجة لها، إلا أنها أرفقت نص السؤال والجواب بالتعليق: ” كمان ساعتين يعني الساعه 9 هنبدا أسئلة الستوري وهارد عليكم كلكم بس والنبي بلاش الاسئلة القبيحة دي عشان هارد عليكم رد أقبح منها… أوك؟”. ونشرت صورة لها وهي ترفق ساقها إلى أعلى وعلقت: ” فقرة الأسئلة النهارده في الستوري الساعه 9 بدري أهو عشان تخرجوا وتتفسحوا…شو حلو حبيبي شو حلو…هاالقمر شوفوا ما أجمله. بس أنا عبالي دللو وحياتي ماحدا باه يزعلو… أنا نرجسية وباحب نفسي بشكل فوق الشنيع البشيع”.



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