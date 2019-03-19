مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة يدوية جنوبي الضالع

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الثلاثاء، بانفجار قنبلة يدوية في قرية الهجرة بمديرية الأزارق جنوب محافظة الضالع (جنوبي اليمن). وأفاد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "عبده محمد قاسم" لقي مصرعه وأصيب "عرفات محمد عواس ومحسن محمد عواس" بجروح متوسطة إثر انفجار قنبلة كانت بحوزتهم أثناء تواجدهم في إحدى السيارات بقرية الهجرة بلاد الأحمدي التابعة لمديرية الأزارق. ولفت المصدر إلى أن أسباب انفجار القنبلة غامضة، ولا تزال التحريات والتحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية.



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