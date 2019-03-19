عــــــــاجل : الحوثي يكافئ الزعكري بهذا المنصب بعد نجاح مهمته في خيانة حجور (صورة وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أدى اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط اليوم الثلاثاء ، عضو مجلس الشورى محمد صالح الزعكري. وعقب أداء اليمين التقى الرئيس المشاط عضو مجلس الشورى الزعكري جرى خلاله التطرق إلى الانتصارات التي حققها الجيش والأمن واللجان الشعبية في كشر والعبيسة لمواجهة العناصر التخريبية والمتطرفة ووأد الفتنة التي حاول العدوان من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة



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