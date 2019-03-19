شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يكشف للمرة الأولى كيف استفاد ”محمد بن سلمان ” من حادثة مقتل ” خاشقجي” وعلاقة الإعلام في ذلك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأمير السعودي الوليد بن طلال، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خدمت ولي العهد السعودي بنسبة كبيرة.

وأضاف أن “الإعلام الأمريكي، اليساري، أراد ضرب العلاقة بين محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما السبب الثاني هو ضد ما يقوم به ولي العهد السعودي من إصلاحات داخل المملكة”.

وأوضح أن “الإعلام الغربي خدم السعودية خدمة كبيرة”، مشيرا إلى أنه كلما زادت اتهاماتهم توحد الشعب أكثر مع أميره محمد بن سلمان. ولو كان هناك انتخابات سعودية الآن محمد بن سلمان سيأخذ 99 %.

وأكد أن أزمة خاشقجي تسببت في “استفتاء ببلاش” على شعبية الأمير محمد بن سلمان.

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وقال الأمير بإن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كان صديقا له وعمل معه لمدة 5 سنوات، وأن ما حدث له جريمة نكراء وكارثة يجب ألا تتكرر والغرب اهتم بتسييس قضيته.

جاء ذلك، في حوار تلفزيوني مع برنامج “في الصورة”، الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، يوم الاثنين 18 مارس / آذار.

والوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر من العام قبل الماضي ، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، احتجزوا في فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة، وأطلقت سراحه لاحقا بعد تسوية مالية معه.