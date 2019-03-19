ماذا اشترت أقوى 5 جيوش عربية؟

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عدن - ياسمين التهامي - في مقارنة أجراها موقع RT اعتمادا على صفحة تفاعلية تابعة لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام حول أهم ما اقتنته أقوى 5 جيوش عربية، تبين أن التركيز الأساسي انصب عام 2018 على سلاح الجو وما يتعلق به من صواريخ وأنظمة دفاع.
وقد كانت السعودية السباقة في امتلاك طائرات فاقت قيمتها 2276 مليون (وفق وحدة TIV التي ابتكرها المعهد)، تلتها كل من مصر والجزائر، بينما لم تقتن سوريا والعراق أي طائرة عسكرية في العام الماضي. لكنهما بالرغم من ذلك ركزتا على شراء الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
باقي التفاصيل في الإنفوجرافيك.
المصدر: SIPRI
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