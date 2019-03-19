شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعتقل "رجل" الأسد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوات الأمن الكويتية رجل الأعمال السوري المقيم مازن الترزي و4 من معاونيه في مقر مجلة "الهدف" التي يديرها في الكويت.
وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء، بأن اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث استغرق 3 ساعات، وأنه تمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي الذي يلقب بـ"رجل بشار الأسد"، قبل أن يخرج مكبل اليدين.
وتحدثت الأنباء عن أن الاتهامات التي اعتقل بموجبها الترزي، تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص.
وحسب الصحيفة، تم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لـ"حزب الله" والتخابر معه.
يذكر أن الترزي من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد، وكثيرا ما يحرص على التبرع للحكومة ومدارس أبناء الشهداء، كما شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعما للحكومة السورية.
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