شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل أمريكي جديد ومفاجئ في الحديدة .. وقائد عسكري يكشف لـ‘‘صحيفة سعودية’’ تفاصيل ما يجري خلف الكواليس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد عسكر زعيل، عضو الوفد التفاوضي الحكومي، إن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة يمارسون ضغوطا على الحوثيين لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم.

وأكد في تصريحات صحفية لـ"عكاظ"، إن تلك الضعوط لم تثمر حتى اليوم، مؤكدا أن إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس فريق المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد أمام جلسة مجلس الأمن الأخيرة كانت واضحة، ومفادها بأن الشرعية وافقت على حل وسط لكن الحوثيين يتلكأون ويرفضون الالتزام.

وأضاف "زعيل"، أن هناك تحركا من الأمم المتحدة وأمريكا للضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق، معتبرا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأول تصب في هذا الجانب.

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وقال إن الحوثيين يبتكرون أساليب أخرى للعرقلة، منها رفض الرقابة المشتركة الأممية حول الموانئ ورفض دخول القوات التي كانت تتولى أمن الحديدة والموانئ قبل الانقلاب.

واتهم زعيل المليشيات باستمرار التصعيد وتكثيف التعزيزات والأسلحة للخطوط الأمامية، وحفر الخنادق وتحركات كثيرة تظهر توجههم إلى تفجير الوضع وإفشال الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وحول موقف الحكومة اليمنية بعد مرور 3 أشهر على الاتفاق، مضيفا: "نحن خياراتنا من خيارات شركائنا في تحالف دعم الشرعية وأصدقائنا في المجتمع الدولي وهو خيار السلام، لكن إذا فرضت علينا المواجهات العسكرية فإن الدولة ستكون جاهزة لذلك".