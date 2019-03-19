شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية يغادر السعودية اليوم الى دولة غير متوقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر سياسية رفيعة ان الرئيس عبدربه منصور هادي سيزور دولة الامارات العربية المتحدة ، اليوم الثلاثاء، لبحث التطورات.



وتوقعت المصادر عودة هادي الى عدن ودعوته مجلس النواب للانعقاد وفقا لموقع براقش نت.



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