حضرموت: محكمة الاستئناف تقر بالافراج عن خمسة معتقلين في سجن المكلا

أيدت، اليوم الاثنين، المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، حكم المحكمة الابتدائية، بالافراج عن الدفعة الاخيرة "خمسة معتقلين" من العشرين المعتقلين، في سجن المكلا المركزي.

وقال مصدر محلي لــ"يمن شباب نت"، "إن القاضي محمد العامري، رئيس المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، أنهى اليوم استئناف محاكمة عشرين معتقلا في سجن المكلا المركزي، التابع للسلطة المحلية بحضرموت".

وأوضح المصدر، أن الدفعة الاخيرة الذين تم الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن وهم، "محمد عبد الحكيم باذيب، وحمزة عبدالملك دعكيك، وسعيد أحمد نعمان، ومحمد علي الغسيلي، وعبدالكريم محمد الحميدي".

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، تأجيل النطق بالحكم على المعتقلين الخمسة إلى هذا اليوم.

ويوم الخميس الماضي تم اطلاق سراح 7 معتقلين حكمت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بالافراج عنهم تأييداً لحكم المحكمة الابتدائية، بعد استكمال اجراءات الافراج واحضار الضمانة التجارية.