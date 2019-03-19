شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة تعلن تأمينها وادي المقصب في البرح بعد تحريره من الحوثيين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت قوات ألوية العمالقة و اللواء 20 بقيادة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي المسنودة من قوات التحالف العربي، أمس الأحد، بتأمين وادي المقصب وجبل المتيهية في منطقة البرح غرب تعز بعد تحريره من سيطرة مليشيات الحوثي السبت .



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات تقوم بتأمين الوادي والجبال المحيطة به وستقوم بتطهيره من الألغام من مخلفات مليشيا الحوثي .



وكانت قوات العمالقة وقوات اللواء 20 قد تمكنت السبت ، من تحرير وادي المقصب وعدة سلاسل جبلية محيطة به بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيات الحوثي وتمكنت خلالها من قتل 25 حوثياً بينهم ثلاثة قيادات وإصابة عشرات آخرين .



يذكر بأن قوات ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 تمكنت من تحقيق انتصارات ميدانية كبيرة طهرت فيها عدة مناطق وكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في المعدات والأرواح في جبهة البرح غرب تعز . Advertisements

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