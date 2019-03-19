قرارات هامة تصدرها لجنة إدارة المشاريع بوادي حضرموت والصحراء

شهدت مدينة سيئون الإثنين ، اجتماعا هاما للجنة إدارة المشاريع الممولة من نسبة حصة حضرموت الوادي والصحراء من مخصص المحافظة من مبيعات النفط برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، لمناقشة عددا من القضايا المتعلقة بشأن تنفيذ تلك المشاريع .

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة المساعد لشئون الصحراء محمد الصيعري عددا من احتياجات المحافظة من المشاريع الأساسية في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم والطرقات والزراعة والتعليم العالي والمباني السكنية والأمنية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية .

أقر الاجتماع عدة من التوصيات أهمها ، البدء في تنفيذ مشاريع المجمع التربوي في مديريات تريم وسيئون والقطن على أن يستكمل مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .

وكلف الاجتماع مدير عام الصحة بالوادي والصحراء بإعداد دراسة كاملة للموقع الأكاديمي التابع لجامعة سيئون ورفعها خلال الأيام القادمة .

كما دعا الاجتماع إلى الرفع بالمشاريع المتبقية من المصفوفة المعتمدة لجميع المشاريع بمديريات الوادي والصحراء.