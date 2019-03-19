اندلاع حريق هائل في مطعم بسوق الشحر وإصابة شخصين

اندلع حريق هائل، مساء أمس، في مطعم الساحل الذهبي بسوق مدينة الشحر في محافظة حضرموت، ما أدي إلى إصابة عاملين بالمحل.

هذا وقد أفادت مصادر محلية ،أن الحريق نشب في اسطوانات الغاز والتي يبلغ عددها قرابة 30 اسطوانة بالقرب من مطبخ المطعم ، ما تسبب في اندلاع حريق هائل.

وأشارت المصادر، إلى إصابة عاملين جراء اندلاع الحريق.