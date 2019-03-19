سلمان للإغاثة يوزع 850 سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة في المكلا

بمشاركة وفد من قيادة القوات السعودية التابعة للتحالف العربي في حضرموت،اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإثنين توزيع المساعدات الغذائية على المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المكلا.

ويتضمن المشروع توزيع 850 سلة غذائية لفئة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون بساحل حضرموت.

ويأتي توزيع هذه الكمية ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة يستهدف 9 محافظات يمنية. وشارك وفد من قيادة القوات السعودية في عملية التوزيع، ضمن زيارة إلى مركز النور التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمكلا.

وخلال التوزيع أشاد وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي بالمساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة واختيار الفئات الأشد ضعفا والتي تأثرت خلال الفترة السابقة، مجددا استعداد السلطة المحلية تسهيل عملية التوزيع للمستفيدين .

وعبر المستفيدون من ذوي الاحتياجات "وعبر لغتهم الخاصة بالإشارة" عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان والجهات المنفذة والتي تولي اهتماما خاصا بالفئات المستفيدة من المشروع.