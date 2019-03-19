شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يكشف عن قرب انفجار معركة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس ما تسمى باللجنة الثورية القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي" عن قرب انفجار معركة الحديدة. Advertisements وقال الحوثي في تغريده له على تويتر: إن التهديدات الصادرة من الخارجية الامريكية والخارجية البريطانية بالاضافة الى المعلومات المتوفرة لدينا بان هذه الدولتين بالاضافة للسعودية والامارات يعملون بجد لتكرار معركة الحديدة من خلال خلق مبررات واهية تختلف مع الواقع ومع اتفاق استكهولم".



ومضى أكثر من ثلاثة أشهر على اتفاق السويد دون تحقيق اي تقدم فيه او تنفيذ أياً من بنوده، وسط تعنت كبير من قبل الحوثيين بحسب رؤساء اللجان المراقبة.

التهديدات الصادرة من الخارجية الامريكية والخارجية البريطانية بالاضافة الى المعلومات المتوفرة لدينا

بان هذه الدولتين بالاضافة للسعودية والامارات يعملون بجد لتكرار معركة الحديدة من خلال خلق مبررات واهية تختلف مع الواقع ومع اتفاق استكهولم

وهذابلغ للشعب اليمني وقاه الله عثرة وتبابا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 16, 2019

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