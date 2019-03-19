ميليشيا الحوثي تفرض رسومًا إضافية بالدولار

بطريقة مخالفة للقانون والدستور، فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، رسوماً إضافية على الطوابع البريدية الخاصة بالوثائق الرسمية المتعلقة بالوكالات والمعاملات الخارجية.
وفرضت الميليشيا الإرهابية مبالغ مالية على كل ورقة رسمية يحتاج المواطن اعتمادها من قبل وزارة الخارجية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء.
وتطلب المليشيا على كل طابع بريدي مبالغ بالدولار، مقابل اعتماد المعاملات الرسمية التي يحتاج إليها المواطن للتخاطب مع أي جهة خارج اليمن.
كما تم فرض رسوم إضافية على كافة المعاملات الخاصة بالبنوك التي تريد إرسال أموال للخارج، بالإضافة إلى فرض أموال بالريال اليمني على التعميدات الأخرى عدا تلك التي لا تقبل إلا أن تأخذها بالدولار.
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