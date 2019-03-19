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تحرك حوثي طارئ وتعزيزات عشكرية ضخمة تتدفق من خمس محافظات باتجاه هذه المدينة(تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي -  


افادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين 18 مارس 2019 م بأن المليشيات الحوثية دفت بتعزيزات عسكرية جديدة الى محافظة الحديدة. 

 

 

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واوضحت المصادر   بان التعزيزات تدفقت على متن اطقم عسكرية وسيارات مدنية قادمة من محافظات صعدة وحجة وصنعاء والمحويت وعمران، إلى مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة ومناطق أخرى بجبهات الساحل الغربي. 

وتسعى المليشيات الحوثية في خروقاتها المتكررة ، الى إشعال فتيل الحرب مجددا في عدة جبهات بالحديدة ناسفة كل مواثيق السلام التي تم الاتفاق عليها بالسويد وتصفية الاتفاق بشكل نهائي.

 

يشار الى ان المليشيات الانقلابية كانت قد استقدمت خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية الى جبهات الساحل الغربي منها عربات عسكرية ثقيلة واطقم تقل على متنها اسلحة متوسطة وذخائر. 

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