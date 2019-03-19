شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة في تاريخ المملكة.. شابة سعودية تفاجئ السعوديين والعرب وتدخل عالم ملكات جمال العالم (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استطاعت طبيبة التجميل السعودية "هديل متولي"، أن تكون ضمن أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة متخصصة لملكات الجمال في العالم، وهي "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 Miss Eco International"، والتي شاركت فيها 65 ملكة جمال من جميع دول العالم، الخميس.



وحضر حفل افتتاح مسابقة "2019 Miss Eco International"، الذي تنظمه شركة "H.N ميديا سيتي", إحدى كيانات المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، بالمشاركة مع شركة "غيكو سباير"، عدد من مشاهير المجتمع المصري من مطربين وممثلين ورياضيين ورجال أعمال، منهم الممثلة "ليلى علوي"، و"فراس السعيد"، و"تامر فرج"، والمطرب "رامي صبري".

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وعبرت "هديل متولي" عن امتنانها لمنحها فرصة التواجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم ومنحها مسؤولية تثقيف المتسابقات على آلية الحفاظ على الجمال الطبيعي دون اللجوء للحل الجراحي، مضيفة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وتشارك في مسابقة "Miss Eco" العالمية، 65 ملكة جمال من دول العالم، وتعرض كل متسابقة ثقافة وتقاليد شعبها من خلال ارتداء الزى القومي، حيث فازت في نهاية الحفل 10 متسابقات، ليتنافسن على تاج ملكة جمال العالم "Miss Eco".





وصعد للمرحلة المقبلة من المسابقة 10 متسابقات من دولة الفلبين وتايلاند وماليزيا وبرجواي وإندونيسيا والإكوادور وإسبانيا وأوكرانيا.