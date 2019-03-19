شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير مروع في مصر يودي بحياة شخصية عسكرية بارزة مقربة من الرئيس هادي..(الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي مسئول كبير في الحكومة الشرعية يوم الاثنين اثر تعرضه لحادث مروري في العاصمة المصرية القاهرة . وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان مستشار وزير الدفاع العميد ركن عبدالقادر العمودي توفي اثر تعرضه حادث مرروي بمنطقة الفيصل. وكان العمودي يحاول قطع الشارع حينما صدمته سيارة مسرعة واودت بحياته على الفور . وقال مقربون من العمودي ان الشخص الذي صدمه القت الشرطة القبض عليه وهو حاليا بقسم شرطة الطالبية .

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