شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين أحد ”شباب الثورة” في منصب رفيع..(الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة لموقع صوت المغتربين ان الرئيس هادي اصدر اليوم قرارا جمهوري جديد بتعيين وكيلا لأمانة العاصمة. Advertisements وبحسب المصادر فقد قضى القرار بتعيين عبدالكريم ثعيل وكيلآ لأمانة العاصمة. يشار الى ان عبدالكريم ثعيل احد القيادات الشبابية البارزة في ثورة 11فبراير,

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