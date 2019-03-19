دعوة هامة وعاجلة لكل اليمنيين الهروب من هذه المدينة وباقصى سرعة

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عدن - ياسمين التهامي -

نشر مؤشر “ميرسر” لجودة مستوى المعيشة قائمة لأكثر المدن التي تصلح للعيش فيها في عام 2019, حيث وضع مدينة صنعاء وعاصمة عربية في آخر القائمة كأسوا المدن للعيش.



ونشر مؤشر “ميرسر” قائمة لأكثر المدن التي تصلح للعيش تضم 231مدينة، وتصدرت هذه القائمة العاصمة النمساوية فيينا وجائت مدينة زيوريخ السويسرية في المركز الثاني واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكفور المركز الثالث.

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كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة دون تغيير، إذ حلت بغداد في المركز الأخير، تلتها بانجي في جمهورية أفريقيا الوسطى، فالعاصمة اليمنية صنعاء.

وانعكست الحرب في اليمن والعراق سلبا على مدينتي بغداد وصنعاء وهو ما تسبب بتذيلهم لترتيب أكثر المدن التي لا تصلح للعيش عام 2019 .