شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب ابي العباس تفجر مفاجأة مدوية وتعلن رسميا بالاسم من قتل المخلافي وماذا كان يفعل في القاهرة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال قائد العمليات في كتائب العقيد أبي العباس، الرائد محمد نجيب، إن الكتائب قامت بعد حادثة القتل، التي وقعت اليوم في شارع جمال، بإلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم وتوقيفهما في قيادة الكتائب.

وأكد قائد العمليات، أنه وفور إلقاء القبض على المشتبه بهما تم التواصل رسمياً من قبله باللجنة الأمنية، ومساعد مدير الأمن، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، وأكد لهم استعداد الكتائب تسليم المشتبه بهمة بموجب مذكرة رسمية من قبلهم لطلب المذكورين.

Advertisements

وأضاف نجيب، ”تفاجأنا بهجوم مسلح ومباغت على قلعة القاهرة، وتمركز لعشرات المسلحين فيها، وإطلاق نار بشكل عنيف من أسلحة متوسطة وثقيلة على أفراد الكتائب والمباني ومحاصرة الأهالي.

وأكد نجيب أن الكتائب سلمت المشتبه بهما بموجب مذكرة رسمية وبحضور وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن ومساعد مدير الأمن.

وحمل قائد العمليات، إدارة الأمن واللجنة الأمنية المسؤولية عن التقاعس في أداء دورهم، معبراً عن إدانة الكتائب للمحاولات الرامية لتأجيج الأوضاع في المدينة، ومؤكداً على وقوف الكتائب خلف قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان في جهوده لحفظ الأمن.

يذكر أن حادثة اليوم وقعت بعد أسبوعين من مقتل أحد أفراد كتائب أبي العباس في ديلوكس وسط شارع جمال، ولم يتم القبض على المتهمين حتى الآن.