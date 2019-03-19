شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لقيادات حزب الاصلاح في جبهة نهم ... التحالف العربي يستعيد 41 طقم عسكري رسقها قادة كبار ... المفاجأة اين وجدت ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة هي الثانية من نوعها عثر بمحافظة مأرب على 41 طقم ( سيارة شاص ) حاول قيادات بالجيش يتبعون حزب الاصلاح ( اخوان اليمن ) اخفائها بعد ان نهبوها من دعم التحالف العربي.

شهود ميدانيون بمأرب من الجنود قالوا ان فرق تابعة للتحالف العربي ضمن لجنة التفتيش التي كلفها التحالف في مأرب والجوف ونهم . قد استخرجت نحو 11 طقم وجدت في انفاق تم حفرها لاخفاء اطقم الجيش . كما تم العثور على 30 طقم اخرى في احواش منازل متوزعة على عدد من المناطق بمأرب وتتبع قيادات عسكرية.

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ويؤكد الشهود الميدانيين ان لجنة التحالف للتفتيش سجلت منهوبات من الاسلحة قدمها التحالف للجيش في مأرب ولم يتم العثور عليها مما يشير الى ان تكون تلك الاسلحة قد تم تهريبها الى مليشيات الحوثي وبعضها منحت من قبل قيادات الاصلاح الى تنظيمات إرهابية.

الى ذلك كانت وسائل اعلام قد كشفت عام 2017 عن نهب قيادي بارز في حزب الإصلاح بمأرب عدد كبير من سيارات التحالف التي تقدمها دعماً عسكرياً للقوات المقاتلة للحوثي .

وكشفت صور حينها عن عشرات الاطقم مخبئة في منزل رئيس فرع حزب الاصلاح اخوان اليمن ( مبخوت الشريف ) والذي حول منزله الى معرض لبيع السيارات التي دعم بها التحالف العربي جبهة مأرب.