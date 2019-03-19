شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم من وصول معين عبدالملك..قرارات جمهورية مرتقبة خلال الساعات القادمة تطيح بعدد من الوزراء والمسئولين (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت ممصادر اعلامية عن اسماء الوزارات التي ستطال وزرائها قرارات جمهورية سيصدرها الرئيس هادي ضمن تعديل في حكومة معين عبدالملك وستشمل القرارات تعيين وزراء جدد للنقل والاتصالات والصحة والاشغال وحقوق الانسان والشؤون القانونية وشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اضافة الى تعيين وزير دولة لشؤون الاغاثة ووزير دولة لشؤون الجرحى.

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