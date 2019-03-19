شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. أول وزير وقيادي حوثي بصنعاء تحرسه "الزينبيات" المسلحات..! – (الاسم+الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحسن زيد والى جانبة الايسر فتاة تحمل سلاح تظهر على انها تحمية. وقالت مصادر ان الحوثي تعرض لاكبر خسارة في السلاح والمقاتلين في معركة حجور إضافة الى ماكان قد خسره من مقاتلين من عناصره في عدة جبهات وخاصة جبهة الساحل الغربي التي استنزفت المليشيات الحوثية.

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