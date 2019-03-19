شاعر يمني يوجه رسالة هامة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.. النص

وجه الشاعر اليمني زين العابدين الضبيبي رسالة مناشدة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخصوص الإجراءات التي تفرضها السلطات المصرية بشأن التأشيرات للعرب.

وقال الضبيبي في المناشدة التي اطلع الخليج 365 على نسخة منه، إن مصر كانت وستظل القبلة الثالثة لكل الأشقاء العرب فتحت أبوابها للجميع واحتضنتهم دون تفرقة بينهم وبين الشعب المصري الذي يستقبل الجميع بالمحبة والترحاب لا فرق بين مصري أو يمني أو سوري أو فلسطيني أو ليبي أو أي جنسية عربية أخرى ولا يوجد لدينا مخيمات لجوء الجميع يعيش ويتعايش وينصهر في المجتمع ويصبح جزءًا أصيلا منه..

وأضاف: أعلم جيدًا أن ماتفرضه السلطات المصرية هو حق أصيل وإجراءات ضرورية وحتمية وفقًا لما تراه مناسبًا ولكننى وعدت أشقائى في اليمن بإيصال الرسالة الرجاء من كل الزملاء المهتمين بهذا الشأن إيصال الرسالة ولو من خلال الشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي الخليج 365 ينشر النص:

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا زين العابدين الضبيبي شاعر من اليمن، أكتب إليك هذه الرسالة وأنا أستعيد الرسالة التي وجهها الشاعر السوري الراحل نزار قباني إلى الزعيم جمال عبدالناصر. معاتباً له بسبب منع السلطات المصرية لنزار من دخول مصر بعد قصيدته في نكبة حزيران.

أما أنا فأكتب إليك هذه الرسالة بحبر أواصر القربى ومن داخل مصر العروبة التي أحببتها وسأغادرها بعد أيام ولن أستطيع العودة إليها كما أريد لأنني وكل أبناء اليمن ندخلها بتقارير طبية .

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أغلبنا يحمل هذا التقرير كإجراء احترازي وهو لا يعرف المرض الذي يشكو منه .

سيدي الرئيس إن ما يربط اليمن ومصر ليس الدين والعروبة فحسب بل قرابة الدم وهي أسمى مراتب القرابة كما تعلم

كون الجيش المصري العظيم هو الأب للثورة اليمنية ونحن أبناء هذه الثورة وزيارتنا لمصر تغدو من باب صلة الرحم الواجبة . فهل يُمنع الرجل من دخول بيت أبيه مالم يحمل تقريراً طبياً هل يمنع اليمني من دخول مصر وهي أم الدنيا.

إن مصر بالنسبة لكل عربي هي القلب والمعلم والثقافة والأدب والفن. مصر العبقرية والنبوغ والنيل والأهرام والعشق الذي لا ينتهي، مصر هي نحن ونحن هي وربما لا أبالغ إن قلت إنها القبلة الثالثة لكل مواطن عربي والحلم الذي لا بد من تحقيقه.

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكتب إليك هذه الرسالة كمواطن عربي لا يفرق بين حب مصر أو اليمن ويشعر بالإنتماء إليهما بالقدر ذاته ولثقتي أن تلك هي مشاعرك ومشاعر كل عربي حقيقي ،

أكتبها خارج الدوائر الرسمية اليمنية من شاب عربي أغلقت في وجهه الأبواب العربية إلى رئيس عربي لم يغلق أبوابه في وجه أشقاء العروبة المهجرين من وطنهم في ظل سياسة القمع والتجويع والحرب وكلي أمل أن تصل إليك رسالتي وأن أتمكن من دخول مصر لأداء طقوس المحبة التي فرضتها قرابة الدم والماء والمصير المشترك في أي وقت بدون حاجة إلى تقرير طبي" .