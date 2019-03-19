شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : جماعة الحوثي تلغي نظام المشرفيين وتحل اللجنة الثورية العليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلت جماعة الحوثيين لجنتها الثورية العليا برئاسة محمد علي الحوثي التي من ضمن تشكيلاتها المشرفين وأصدرت قرارا قضى بتعيينه عضوا بالمجلس السياسي الأعلىوالحاكم برئاسة مهدي المشاط بعد تعاظم خلافات وتداخلات اللجنة الثورية ومهامها مع المجلس السياسي الأعلى الحاكم. .ووصفت فتاة المسيرة التابعة للجماعة محمد الحوثي بعضوالمجلس السياسي بدلا عن رئيس الثورية العليا لأول مرة وسلطت الضوء عليه بحفل تدشين الجماعة لعامها الخامس من الصمود بالمنطقة المركزية صنعاء حيث ظهر وهو يتحدث عن الصمود واستمرار المعركة.

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