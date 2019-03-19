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اول صورة للمخلافي عقب اغتياله .. شـاهـد

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عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون ضابطاً عسكرياً مع أحد مرافقيه اليوم الاثنين وسط مدينة تعز.

 

وقالت مصادر عسكرية إن مسلحين أقدموا على اغتيال المقدم عبدالله مقبل مع أحد مرافقيه، في السوق المركزي وسط المدينة، اثناء خروجه من أحد المطاعم.

 

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واكدت المصادر أن المسلحين يتبعون قيادي في كتائب أبي العباس، ويدعى يوسف الحياني.

 

وتمكن المراسل اليمني من الحصول على اول صورة للمقدم عبدالله مقبل بعد اغتيالة 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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