شكرا لقرائتكم خبر عن اول صورة للمخلافي عقب اغتياله .. شـاهـد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون ضابطاً عسكرياً مع أحد مرافقيه اليوم الاثنين وسط مدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية إن مسلحين أقدموا على اغتيال المقدم عبدالله مقبل مع أحد مرافقيه، في السوق المركزي وسط المدينة، اثناء خروجه من أحد المطاعم.

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واكدت المصادر أن المسلحين يتبعون قيادي في كتائب أبي العباس، ويدعى يوسف الحياني.

وتمكن المراسل اليمني من الحصول على اول صورة للمقدم عبدالله مقبل بعد اغتيالة