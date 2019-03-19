شكرا لقرائتكم خبر عن العميد العولقي يتسلم قيادة للواء 30 مدرع في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرى اليوم الاثنين عملية الاستلام والتسليم بين القائد السابق والجديد للواء 30 مدرع الدكتور العميد – عبدالكريم الصيادي والقائد الجديد العميد – هادي العولقي في مقر اللواء بمعسكر الشهيد – عبداللطيف القحيف بمديرية قعطبة شمال الضالع. وجرت عملية الاستلام والتسليم بحضور اللجنة المكلفة من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والتي يرأسها اركان محور إب العميد -عبدالله مزاحم. Advertisements وقال العميد العولقي، إن بناء اللواء وترتيب وضع جبهة حمك استعداد للانطلاق في عملية التحرير هي أولى مهامه. وكان قرار جمهوري قد صدر قبيل ايام بتعيين العنيد هادي العولقي قائد للواء 30 مدرع الذي يتخذ من مديرية قعطبة مقرا له ويرابط منذ اربع سنوات في جبهة حمك الواقعة في مناطق التماس بين محافظتي الضالع واب .

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