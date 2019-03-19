شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. جرائم خولان في حبيش «غزة حبيش» من احراق للحجر والشجر والمواشي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عصر المليشيات بلا منازع، فلا مكان للقانون الذي انتهك تحت سنابك المليشيات أثناء ما كانت تغزوا العاصمة صنعاء 2014م. وما بعد ذلك التاريخ، هو حالة ارتداد عكسية لذلك الانهيار الكبير.



في عصر المليشيات الحوثية تصبح القصص التي سمعنا عنها في الزمن الغابر كجزء من الأساطير حاضرة اليوم وقابلة للتكرار مهما بدت غرابتها بغربة الزمان ذاته.



من ضمن تلك الأساطير ما عشته إحدى قرى مديريات حبيش بمحافظة (إب) وسط اليمن، من حرب حقيقية، عقب أقدم مسلحين قبليين قدموا من مديرية "خولان" التابعة لمحافظة صنعاء وبقيادة"خالد وملاطف القيري" بالهجوم على قرية النقاش بمديرية قرية النقاش بمديرية حبيش شمال محافظة إب وأطلقوا النار على منازل المواطنين وترويع الأهالي خصوصاً الأطفال والنساء والشيوخ.



مصادر محلية في المديرية قالت أن المسلحين أقدموا أيضا على نهب منازل الأهالي وحرق خمسة منازل بشكل كلي، ومنازل أخرى بشكل جزئي، ونهب جنابي ثمينة وذهب النساء ووثائق أراضي (بصائر وبراهين)، وعبثوا بمحتويات المنازل، بما فيها غرف النوم، في مشهد بعيد عن أعراف وقيم المجتمع اليمني.



وتحدث المصادر عن مقاومة من قبل بعض الأهالي للمسلحين وتبادل لإطلاق النار، لتتدخل بعد ذلك قوات الأمن الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية لوقف الاشتباكات الدائرة في المديرية، واحتجاز أكثر من خمسين مسلح إلى إدارة أمن محافظة إب، وإيداعهم في السجن، غير أن تدخل مشرف الحوثيين في إب المدعوا "صالح حاجب" أثمر في الإفراج عنهم بعد ساعات.



وأشارت المصادر إن وساطات محلية وقبلية تحاول التدخل والسعي لاحتواء الأزمة، وتضغط على الأهالي بقبول حكم زعماء قبائل خولان".



وتعود جذور هذه الحادثة إلى مقتل أحد الأشخاص الذي يدعى رشيد "ملاطف القيري" المنتمي لقبائل خولان قتل على يد آخر من بيت الأرحبي في حبيش، إثر خلاف حول ملكية أرض في المنطقة، الأربعاء الماضي، وفق ما تقول المعلومات الوردة من سكان مديرية حبيش.





وكان الأهالي من ذوي القاتل يستعدون تسليم الجاني إلى إدارة الأمن التابعة للحوثيين في المنطقة، قبل أن يتدخل المسلحين من ذوي المقتول بالهجوم على المنطقة بالرشاشات المتوسطة والخفيفة.



وحتى اللحظة لم يصدر عن الأمن في إب أو المسلحين القبليين أي تعليق حول الحادث.

