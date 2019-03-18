المتحدث باسم المجلس الإنتقالي يكشف عن زيارة للزبيدي الى موسكو يوم غد

قال سالم ثابت العولقي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنه بدعوة رسمية من الخارجية الروسية، سيغادر رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، يوم غدٍ الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو.
وستبحث الزيارة رؤية المجلس الإنتقالي الجنوبي لحل الأزمة اليمنية، وحل قضية الجنوب، والجهود القائمة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام العادل والشامل.
كما ستبحث الزيارة مسائل تتعلق بالجانب الإنساني وجهود المجلس الإنتقالي الجنوبي في تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب بالشراكة مع التحالف العربي.
يرافق الرئيس كلاً من، رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الدكتور ناصر الخبجي، والمهندس عدنان الكاف، والمحامية نيران سوقي، الدكتور عبدالسلام صالح حميد عضو الجمعية الوطنية.
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