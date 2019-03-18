شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية بمأرب تفاجئ الجميع و تعتقل اكبر قائد عسكري في جبهة نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت الشرطة العسكرية بمأرب ،ظهر أمس الأحد، العقيد عادل الدعام قائد كتائب الدعام المرابطة في جبهة نهم.

ونقل ”المشهد اليمني” عن المصدر ان الإعتقال تم بناء على ايعاز من مندوب المنطقة العسكرية السابعة لدى الشرطة العسكرية محمد شرف الدين، شقيق قائد جبهة صرواح.

موضحا ان الإعتقال جاء على خلفية مطالبة الدعام بمرتبات افراد كتائبه التي امتنعت قيادة المنطقة العسكرية السابعة صرفها منذ قرابة العام.

واشار الى ان قيادة المنطقة السابعة وبتواطؤ من قيادات عسكرية في هيئة الأركان ووزارة الدفاع استأثرت بمرتبات وحقوق عدد من الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة في توجه غريب ومثير للريبة والشكوك.

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وفي نهاية يناير 2019 وجه وزير الدفاع الفريق الركن محمد بن علي المقدشي قائد المنطقة السابعة التوجيه بإلزام قائد اللواء 139 مشاة بدفع مرتبات الكتيبة الثانية (كتيبة الدعام) ولم يتم ذلك حتى الآن وحتى التطور الأخير والخطير المتمثل باعتقال العقيد عادل الدعام.

وكانت مصادر عسكرية اتهمت جهات نافذة بالعمل على استهداف الكادر العسكري الوطني لحساب إضعاف جبهات مواجهة الانقلاب الحوثي.

وأكدت المصادر الخاصة لـ”المشهد اليمني” أن الدعام لا يزال معتقلا وقيد التحقيقات التي لا يعرف من أمر بها وما هو الأساس القانوني لهكذا إجراءات وتعامل تعسفي مع القيادات العسكرية في الجيش الوطني.

وقدمت كتائب الدعام عشرات الشهداء والجرحى في معاركها مع الحوثيين.