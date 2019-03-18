شكرا لقرائتكم خبر عن اول لقاء لرئيس الوزراء بعد عودته من الرياض مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري.

جرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي والآليات المتبعة لتطويره، والوقوف على أوجه الدعم المقدم من المنظمة لليمن وسبل تعزيزه في مختلف الجوانب.

وأشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتقديم كل ما يلزم استمرارية الخدمات العلاجية والوقائية التي يقدمها القطاع الصحي لكافة المواطنين في مختلف المحافظات، على الرغم من صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي فرضتها مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية مخلفة نتائج كارثية على القطاع الصحي غير مكترثة بتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الأمراض التي يعاني منها الكثير من المواطنين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة المليشيات.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، حيث تعمل على دفع مرتبات الأطباء وكافة العاملين في المنشآت الصحية لشهري يناير وفبراير في كافة المحافظات بما فيها التي لازالت تخضع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، كخطوة اولى في خطة الحكومة التي تهدف للتوسع في دفع رواتب العديد من القطاعات الخدمية في كافة محافظات الجمهورية، متطلعا إلى المزيد من التعاون والمساندة من الأشقاء والأصدقاء كي تتجاوز الحكومة كافة التحديات والصعوبات التي تواجهها في هذه المرحلة الراهنة.

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وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، مؤكدا استعداد الحكومة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة التي تحتاجها المنظمة لأداء مهامها الإنسانية في جميع محافظات ومديريات الجمهورية، آملا تحقيق أفضل النتائج في إدارة المساعدات والتعهدات المالية لدعم القطاع الصحي.

ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط أن المنظمة تعمل بشكل مستمر لخدمة ملف الصحة في اليمن، ولديها العديد من البرامج المختلفة التي تعتزم على تنفيذها كبرامج التطعيم ومكافحة الأمراض المعدية.

وأشاد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والأجهزة الحكومية المعنية لمواجهة الأوبئة والأمراض خاصة مرض الكوليرا، مؤكداً أن المنظمة تعمل بالتعاون مع الحكومة لتعزيز وتقوية النظام الصحي في اليمن على المدى الطويل من حيث القدرات الطبية والكفاءات المهنية، منوها إلى أن المنظمة تسعى لخدمة اليمن في المجال الصحي وانها لن تألوا جهدا في ذلك.

حضر اللقاء، وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.