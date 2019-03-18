شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرب انتهاء ولاية الأحمر ..مسؤول في جيش #مـأرب يعلن أنشقاقه عن الشرعية ويوالي مليشيات #الحـوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم قيادي إخواني ومسؤول في الجيش في محافظة مأرب أنشقاقه عن الحكومة الشرعية وانضمامه الى المليشيات الحوثية.

وقالت مصادر إعلامية بمحافظة مأرب ان مسؤول التجنيد بالجيش اليمني بمحافظة مأرب ماجد النعماني أعلن أنشقاقه عن الحكومة الشرعية وانضمامه الى المليشيات الحوثية وانتقاله الى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وتأتي هذه الانشقاقات المتعاقبة بعد اقتراب انتهاء ولاية علي محسن الأحمر وتعين نائبا جديدا للرئيس عبدربه منصور هادي الذي قالت مصادر مطلعة انه بصدد إصدار عدد من القرارات الجمهورية التي ستطيح بعدد من القيادات الإخوانية وعلى رأسهم اللواء علي محسن الأحمر الأحمر.

وكشف المصادر الاعلامية ان الجنرال الأحمر ايعز لاتباعه بإسقاط عدد من المناطق بمحافظة مأرب والسماح للمليشيات الحوثية بالتقدم صوب مركز المدينة.