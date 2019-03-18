شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتخذ اجراءات صارمة للمقيمين والسعوديين في قيمة فاتورة الكهرباء بالصيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضع المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” حدا للشكاوي المستمرة من السعوديين والمقيمين بشأن فاتورة الكهرباء المرتفعة خاصة في فصل الصيف .

واوضح المركز ان بعض الاجهزة المنزلية ونظرا لعدم مطابفتها للمواصفات تقوم بسحب كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية الامر الذي يرفع قيمة الفاورة .

واعلن المركز انه اصدر بطاقة كفاءة الأجهزة المنزلية من النجوم إلى المستويات، وستبدأ الأسواق المحلية ومنافذ البيع في التطبيق الإلزامي للبطاقة الجديدة اعتباراً من شهر سبتمبر للعام القادم 2019م.

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ونوّهت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، وتمهيداً لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع تلك الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.

واكدت ان هذه البطاقة ستجعل المقيمين والسعوديين يتابعون اول باول حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في منازلهم.

وأشارت الهيئة إلى أن البطاقات الجديدة أصبحت على شكل سبعة مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل “المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات والمجمدات وسخانات المياه”.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أوضحت أنه على المصنعين والمستوردين الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت تغيير وتوحيد شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر 2018 على المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق في الأول من سبتمبر 2019م.

