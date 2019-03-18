شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادي في كتائب أبو العباس ينقلب عليه ويسيطر على مقر العمليات والسيطرة في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتحمت مجاميع مسلحة قبل قليل تابعة لكتائب أبو العباس في محافظة تعز – جنوب غرب اليمن – مقر العمليات والسيطرة الخاصة بالكتائب في المدينة. وقال مصدر عسكري في المحافظة في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن القيادي في الكتائب ” محمد نجيب ” انقلب على قائد الكتائب ” عادل الذبحاني ” المكنى أبو العباس واقتحم مكتب العمليات والسيطرة الخاصة بالكتائب في منطقة باب موسى. وأضاف المصدر ” إن مسلحي ” نجيب ” نهبوا متحويات مقر العمليات والسيطرة الخاصة بالكتائب وسط تصاعد الخلافات بين الجانبين. وحسب المصدر” فإن مجموعة من الأطقم والعربات بدأت تنتشر في منطقة باب موسى تزامنا مع الهجوم المسلح الذي نفذه ” نجيب ” ومسلحوه.

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