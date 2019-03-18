الرئيس هادي يعزي في وفاة اللواء ركن عبدالقادر عبدالله العمودي

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى عبدالله ومعين عبدالقادر العمودي في وفاة والدهم مساعد وزير الدفاع اللواء ركن عبدالقادر عبدالله العمودي.

وأشاد فخامة الرئيس في برقيته بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والبطولية التي خاضها في مختلف المواقع التي شغلها طوال مشوار حياته العملية الحافلة بالعطاء ومواقفه البطولية التي خاض غمارها مدافعاً عن الوطن والجمهورية وآخرها أدواره المشهودة في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية .

وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم لأسرة وأقارب الفقيد وزملائه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تجدر الإشارة إلى أن الفقيد اللواء الركن عبدالقادر عبدالله العمودي من مواليد عام 1958 بقرية محمدة بمديرية حجر محافظة حضرموت ، تخرج من الكلية العسكرية العليا في الاتحاد السوفيتي سابقاً عام 1982م برتبة ملازم ثاني ، خريج اكاديمية المدرعات من اوكرانيا عام 1989م ، حاصل على زمالة كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية العليا ، من عام 2008 إلى 2009م عمل مدرساً في الكلية العسكرية ، ومن 1982م إلى 1984م انتقل للتدريس في كلية القيادة والأركان ، ثم مدرساً في كلية القيادة والأركان بصنعاء من عام 1991م إلى 2004م .

وفي عام 2008م عين بقرار رئاسي نائباً لمدير معهد الثلايا بعدن ورقي إلى رتبة عميد .

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ومن عام 2009م إلى 2012م عين بقرار رئاسي مديراً لدائرة المدرعات بوزارة الدفاع .

وفي 22 يونيو 2012م عين بقرار رئاسي أركان حرب لواء 37 مدرع بالخشعة .

وفي 10 ابريل 2013م عين بقرار رئاسي قائداً للواء 37 مدرع بالخشعة بوادي حضرموت .

في الـ 16 من مايو عام 2014م صدر قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (18) لعام 2014م بتعينه مساعداً لوزير الدفاع للموارد البشرية وترقيته إلى رتبة اللواء في القوات المسلحة .