حطمت صورة تداولها ناشطون عبر مواقع التوصل الإجتماعي كل مقاييس التخمين، جراء حوادث اغتيال وقتل لـ4 قيادات من أبرز القيادات اليمنية العسكرية. ونشر الناشطون الصورة مطالبين بفتح تحقيقات في استشهاد القيادات الاربعة بعد اكأن أثارت حادثة استشهاد آخر القيادات الأربعة الظاهرين بالصورة حفيظة الكثيرين وهو اللواء عبدالقادر العمودي مستشار وزارة الدفاع. ويظهر في الصورة التي رصدها 'الخليج 365' كلا من: 1- اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن الاسبق الذي استشهد بعملية ارهابية حينما كان محافظ عدن. Advertisements 2- اللواء احمد سيف اليافعي نائب رئيس الاركان العامة الاسبق واستشهد في استهداف صاروخي من مليشيات الحوثي بينما كان يقود معارك الساحل الغربي . 3- اللواء صالح الزنداني الذي خلف اليافعي في منصب نائب رئيس هيئة الاركان واستشهد متأثرا بجراحه نتيجة هجوم ارهابي حوثي بطائرة مسيرة على معسكر العند والتي استشهد فيها أيضا اللواء محمد صالح طماح رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية. 4- اللواء عبدالقادر العمودي وتوفي اليوم بحادث سير بالقاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تجمع 4 قيادات يمنية بارزة قضت نحبها.. ماذا يحدث في اليمن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.