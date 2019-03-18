المهرة.. نزول ميداني لمدير كهرباء سيحوت لمعالجة إنهاء الانطفاءات المتكررة للكهرباء

كلف الشيخ محمد علي سعيد الزويدي مدير عام مديرية سيحوت المهندس سالم سعيد العدلي مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت بالنزول إلى منطقة عتاب للإطلاع عن قرب ومعرفة أسباب الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي ومعالجاتها.

وبناء على تكليف مدير عام المديرية قام المهندس العدلي و برفقة مهندسي المؤسسة العامة للكهرباء إلى منطقة عتاب ومعاينة وفحص المولدات من أي خلل أو إشكالية فا اتضح أنها صالحة وتعمل بصورة جيدة ومستمرة وبطاقتها التشغيلية الكاملة .

ونتج عن النزول الميداني إلى منطقة عتاب وضع الحلول اللازمة التي تنهي الانطفاءات المتكررة بتوفير مادة الديزل لتشغيل الكهرباء 24 ساعة مستمرة ويتم متابعة كل مايتعلق بالتشغيل .

ومن أجل استمراريتها في التشغيل وتوفير خدمة الكهرباء دون إنطفاء للمواطنين والمستفيدين من كهرباء منطقة عتاب ستتم عملية المراقبة بصورة دائمة و مستمرة .