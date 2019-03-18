اخبار الخليج / اخبار اليمن

مدير حصوين يناقش مع صندوق التنمية البشرية إجراءات اعتماد دعم طلاب المديرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ناقش مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد اليوم مع إدارة صندوق التنمية البشرية بمحافظة المهرة إجراءات تنفيذ تعليمات محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت حول اعتماد الدعم الشهري للطلاب الجامعيين من أبناء المديرية  واستيعابهم ضمن المستفيدين من دعم الصندوق لمساعدتهم على مواصلة دراستهم وكان اللقاء بحضور مجموعة من الطلاب الذين سيستفيدوا من هذا الدعم . 

وعبر الأسد عن شكره  لتعاون إدارة الصندوق في إدراج طلاب المديرية ضمن المستفيدين من الدعم تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، مثمناً الدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ باكريت للطلاب الجامعيين من أبناء المهرة الدارسين خارج المحافظة ومساعيه لتقديم كافة التسهيلات لهم ليتمكنوا من مواصلة تحصيلهم العلمي . 

وكان محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت قد وجه مدير صندوق التنمية البشرية باستيعاب الطلاب الجامعيين من حصوين واعتماد لهم الدعم الشهري وشراء حافلة، والتعاقد مع خريجي الجامعات الذين لم يتم التعاقد معهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير حصوين يناقش مع صندوق التنمية البشرية إجراءات اعتماد دعم طلاب المديرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى