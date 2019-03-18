مدير حصوين يناقش مع صندوق التنمية البشرية إجراءات اعتماد دعم طلاب المديرية

ناقش مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد اليوم مع إدارة صندوق التنمية البشرية بمحافظة المهرة إجراءات تنفيذ تعليمات محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت حول اعتماد الدعم الشهري للطلاب الجامعيين من أبناء المديرية واستيعابهم ضمن المستفيدين من دعم الصندوق لمساعدتهم على مواصلة دراستهم وكان اللقاء بحضور مجموعة من الطلاب الذين سيستفيدوا من هذا الدعم .

وعبر الأسد عن شكره لتعاون إدارة الصندوق في إدراج طلاب المديرية ضمن المستفيدين من الدعم تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، مثمناً الدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ باكريت للطلاب الجامعيين من أبناء المهرة الدارسين خارج المحافظة ومساعيه لتقديم كافة التسهيلات لهم ليتمكنوا من مواصلة تحصيلهم العلمي .

وكان محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت قد وجه مدير صندوق التنمية البشرية باستيعاب الطلاب الجامعيين من حصوين واعتماد لهم الدعم الشهري وشراء حافلة، والتعاقد مع خريجي الجامعات الذين لم يتم التعاقد معهم.