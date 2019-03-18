الحوثي يمنع الفريق الأممي من زيارة ميناء رأس عيسى

قال عضو الوفد المفاوض للحكومة اليمنية عسكر زعيل، اليوم الإثنين، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تصعد عرقلة تنفيذ اتفاق ملف مدينة الحديدة الاستراتيجي.

وأوضح زعيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه "في تطور للتصعيد الحوثي لعرقلة مساعي الأمم المتحدة لتنفيد اتفاق الحديدة، منعت الميليشيات رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار مايكل لوليسغارد، من زيارة استطلاعية له إلى ميناء رأس عيسى".

وأشار زعيل إلى أن رئيس الفريق الأممي "تحرك إلى صنعاء وقدم شكوى إلى القيادي بالميليشيا محمد الحوثي".

وتحاول الأمم المتحدة تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بإعادة الانتشار في الحديدة، وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار من الجانب الحوثي.