سفير اليمن بالاردن يلتقي نائب السفير الامريكي وهذا ما دار

كشفت السفارة اليمنية في الاردن عن لقاء جمع السفير علي أحمد العمراني اليوم نائب السفير الأمريكي لدى اليمن السيد منير جنيد..

وأفادت السفارة في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، ان نائب السفير الأمريكي أكد أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ثابت ودائم فيما يتعلق بدعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وإن أمريكا تدعم جهود السلام التي يقوم بها المبعوث الأممي، مارتن غريفث.

من جانبه، عبر السفير العمراني عن الشكر والتقدير للولايات المتحدة ودعهما لليمن وحكومته الشرعية .. وقال إن مواقف الولايات الأمريكية تجاه اليمن ستظل محل تقدير واحترام الشعب اليمني على الدوام ..

وتستضيف الاردن مقر مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث وتشهد لقاءات دبلوماسية مرتبطة باليمن من حين لآخر.

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وجاء اللقاء بعد أسبوع، من لقاء السفير العمري ممع إيريك اولينهاغ السفير السويدي في الأردن، والسيد بيتر لوندبيرغ رئيس قسم التعاون التنموي للاستراتيجية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (Sida).

وحسب السفارة، جرى في اللقاء استعراض المشاريع التي تنفذها الحكومة السويدية حاليا في اليمن ،والتي تنوي تنفيذها في المستقبل وعند إحلال السلام في اليمن.

وعبر السفير العمراني عن الشكر الجزيل لحكومة السويد على ماتقدمه من دعم لليمن، واهتمامها بالجانب الإنساني في اليمن، واستضافتها لمباحثات السلام في استوكهولم ورعايتها مع سويسرا لمؤتمر المانحين في جنيف