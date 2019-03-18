محافظ سقطرى يدشن توسعة التيار الكهربائي بالمحافظة

افتتح محافظ سقطرى رمزي محروس صباح اليوم توسعة للتيار الكهربائي في عدد من مناطق عاصمة المحافظة بتمويل حكومي.

واكد محروس خلال الافتتاح بأنه لدينا خطة لتوسعة الكهرباء في المحافظة بآلية تتماشئ مع النهضة المعمارية المتسارعة التي تشهدها المحافظة.

و اشاد محروس بجهود فريق مؤسسة الكهربا في سرعة استكمال ربط التيار الكهربائي للمناطق الحديثة رغم شحة الإمكانيات في المحافظة كما وجه بالشكر لتحالف العربي بقيادة المملكه العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للدعمهم السخي في قطاع الكهرباء في المحافظة.

من جانبه اشاد مدير عام مؤسسة كهرباء سقطرى سالم هادف بجهود السلطة المحلية في تذليلها الصعاب امام عمال الكهرباء بتوفير الامكانيات للفريق الميداني للمؤسسة رغم شحتها في المحافظة.

هذا وعبر الاهالي عن سعادتهم بوصول التيار الكهربائي الى مناطقهم مثمنين جهود السلطة المحلية في المحافظة وحرصهم ومتابعتهم لمراحل إستكمال هذا المشروع.