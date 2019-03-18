بالصور.. حصاد أول كمية من الخيار المزروع في البيوت المحمية بدعم سعودي بالمهرة

بدأ المزارعون في محافظة المهرة حصاد محاصيل الخضروات المزروعة في البيوت المحمية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

ووفق متابعة "الخليج 365"، حصد المزارعون في مدينة الغيظة أول كمية من محصول الخيار، حيث بلغ إجمالي الكمية التي تم حصادها في البيت المحمي الواحد 120 كيلوجرام.

ويتميز محصول الخيار بإمكانية حصاده أسبوعياً ولمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى أن المحصول خالي من المبيدات الكيماوية، كما أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج البيت المحمي الواحد ستة أطنان من المحصول خلال فترة زراعته الكاملة.

وكان المزارعون قد قاموا بزراعة البيوت المحمية قبل 35 يوماً، وبإشراف مباشر من مكتب الزراعة في محافظة المهرة، معبرين عن سعادتهم أثناء عملية الحصاد والتي من المقرر أن تمثل مصدراً جديداً للدخل كما ستوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظة.

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ونفَّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العديد من المشاريع في محافظة المهرة من بينها تقديم 12 بيتاً محمياً لمديريات الغيظة وحصوين والمسيلة.

ويعد مشروع البيوت المحمية في محافظة المهرة الأول من نوعه على مستوى المحافظة.

وفي ذلك أشاد مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس سعيد القميري بالدعم السعودي المقدم لمحافظة المهرة.