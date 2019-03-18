ناطق المقاومة الوطنية: الحوثيون مجرد كرت رخيص بيد النظام الإيراني

قال الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية ، العميد ، صادق دويد، اليوم الاثنين 18 ، إن" الحوثيين مجرد كرت رخيص بيد النظام الإيراني".

وأضاف العميد دويد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365 " للأنباء - أن هذا الكرت يستخدمه النظام الإيراني "عند الحاجة في تسوية ملفاته على مستوى المنطقة".

ومضى قائلا "لذا فإن تنفيذ إتفاق السويد من قبل الحوثيين أنفسهم أو إيجاد أي تسوية بينهم وبين الشعب اليمني يُعد مهمة شبه مستحيلة، كون إيران تربطه بملفات أخرى".