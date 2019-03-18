مسؤول سويدي يؤكد أن بلاده سبتذل جهوداً أكثر لتنفيذ إتفاقية الحديدة

أكد المبعوث الخاص للسويد إلى اليمن بيتر سمينبي إن بلاده ستبذل كل الجهود باتجاه تنفيذ اتفاق استكهولم وصولا لتحقيق السلام الشامل في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية خالد اليماني.

وخلال اللقاء اطلع اليماني المبعوث السويدي على آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق استكهولم بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين.

كما اطلعه على جهود الحكومة اليمنية والمرونة التي تعاملت بها بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لانجاح اتفاق السويد والذي يمثل الفرصة والأمل والبداية نحو تحقيق سلام شامل في اليمن.

وأشار إلى أن تعنت الانقلابين وعدم جديتهم في تنفيذ ما التزموا به بموجب اتفاق استكهولم، داعيا للضغط على الانقلابيين وداعميهم الإيرانيين لتنفيذ الاتفاق.