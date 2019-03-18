شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيات حزب الاصلاح بتعز تقتحم مقر كتائب ابو العباس وتنهب محتوياته وحالة ذهر في المدينة القديم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقتحمت مجاميع مسلحةتابعة لحزب الاصلاح قبل قليل مقر العمليات والسيطرة الخاصة بكتائب ابو العباس في المدينة القديمة بتعز

وكانت اطقم عسكرية تابعة لميليشيا حزب الاصلاح المنضوية في اطار اللواء 22 مدرع و170 دفاع جوي قد انتشرت بكثافة في محيط المدينة القديمة باب موسى والباب الكبير

وحسب مصادر محلية فان الاصلاح قدم الدعم الكامل

لقيادي اخواني مدسوس على ابو العباس انشق مؤخراً يدعى ” محمد نجيب ” ليقتحم مكتب العمليات والسيطرة الخاصة بالكتائب في منطقة باب موسى.

حسب المصدر ” إن المسلحين نهبوا محتويات مقر العمليات والسيطرة الخاصة بالكتائب وسط تصاعد الخلافات بين الجانبين.

