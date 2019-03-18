شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الممثل الكوميدي”الأبرط”..المكتسي وجهه بالعظام؟..شاهدوا كيف أصبح اليوم بعد منحه رتبة رفيعة من عبدالملك الحوثي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيات الحوثي بتعيين الممثل الكوميدي المشهور في مسلسل كيني ميني وشر البلية ابراهيم الاشموري ,مشرف مربع امني في صنعاء برتبة عميد.

وقالت مصادر محلية في صنعاء أن الممثل الكوميدي تخلى عن التمثيل وتحرك بداعي العنصرية السلالية الهاشمية وبدء بعد دخول مليشيات الحوثي إلى صنعاء بتقديم برامج اعلامية وبعد ذلك ترك الاعلام وشغل منصب عسكري في صنعاء .

ويظهر الكوميدي.. أو " العميد الجديد" ابراهيم الأشموري بعد منحه الرتبة العالية من سيده عبدالملك الحوثي وهو منتفخا متنعما وهو الذي كان شاحب الوجه يكتسي العظام وجهه قبل انغماسه بين ناهبي أموال الشعب وحقوقه وكرامته.