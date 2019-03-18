إتلاف المئات من المتفجرات الحوثية في كتاف صعدة

أتلفت الفرق الهندسية لنزع الألغام و المتفجرات التابعة للقوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة المئات من الألغام و العبوات الناسفة مختلفة الأحجام والأشكال والأغراض.

وقامت الفرق الهندسية بنزع العديد من الألغام و المتفجرات بعد أن قامت المليشيات الحوثية الإيرانية بزراعتها في الطرقات العامة و المزارع الخاصة بالمواطنيين و منازلهم بطرق عشوائية و ذلك بهدف قتل المواطنيين و إرهابهم و منع تقدم القوات الحكومية صوب مركز المديرية الذي اصبح يترنح تحت ضربات ابطال محور كتاف بقيادة اللواء الهاشمي

ومازالت القوات الحكومية تتقدم وتسيطر على العديد من مواقع المليشيات الإرهابية في ضل تراجع واضح وكبير للمليشيات في المديرية التي تعد الكبرى في محافظة صعدة المعقل الرئيسي لسيد المسيرة الشيطانية القادمة من ايران الفارسية.