فجرت القوات المشتركة في الحديدة أكثر من الفي لغم وعبوة ناسفة بعد أن تمكنت من نزعها من احياء متفرقة بالمدينة.
وتلجأ مليشيا الحوثي لزرع الاف الالغام في المناطق والاحياء السكنية قبل أن تفر من المنطقة.
وقالت مصادر محلية أن عملية إتلاف الألغام تمت بتفجيرها في منطقة خالية من السكان ب"غليفقة" جنوب مدينة الحديدة وأشرف على العملية مهندسو نزع وتفكيك الألغام.
وتلك الألغام هي حصيلة ما نزعته الفرق المختصة خلال الفترة الماضية من الشبكة الواسعة من المتفجرات والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في شوارع وطرقات "الخمسين" و"المطاحن" وشرق "7 يوليو" و"كيلو7" و"كيلو 10" وبالقرب من سوق الحلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة: إتلاف أكثر من ألفي لغم بعد نزعها من أحياء في الخمسين والمطاحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.