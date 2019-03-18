الحديدة: إتلاف أكثر من ألفي لغم بعد نزعها من أحياء في الخمسين والمطاحن

فجرت القوات المشتركة في الحديدة أكثر من الفي لغم وعبوة ناسفة بعد أن تمكنت من نزعها من احياء متفرقة بالمدينة.

وتلجأ مليشيا الحوثي لزرع الاف الالغام في المناطق والاحياء السكنية قبل أن تفر من المنطقة.

وقالت مصادر محلية أن عملية إتلاف الألغام تمت بتفجيرها في منطقة خالية من السكان ب"غليفقة" جنوب مدينة الحديدة وأشرف على العملية مهندسو نزع وتفكيك الألغام.

وتلك الألغام هي حصيلة ما نزعته الفرق المختصة خلال الفترة الماضية من الشبكة الواسعة من المتفجرات والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في شوارع وطرقات "الخمسين" و"المطاحن" وشرق "7 يوليو" و"كيلو7" و"كيلو 10" وبالقرب من سوق الحلقة.